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Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus Schlachtraum und Baucontainer - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.06.2026:

Spangenberg

Unbekannte Täter haben sich im Laufe der vergangenen Woche Zugang zu einem Schlachtraum und einem Baucontainer in Spangenberg-Herlefeld verschafft und daraus mehrere Gegenstände entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum von Montag, 01.06.2026, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 04.06.2026. 09:00 Uhr, im Struthweg in Spangenberg-Herlefeld. Der Diebstahl wurde am Freitag, 05.06.2026, bei der Polizei angezeigt.

Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Schlachtraum und entwendeten daraus insgesamt fünf Schlachtmesser sowie eine elektronische Waage. Darüber hinaus wurden aus einem in unmittelbarere Nähe befindlichen, unverschlossenen Baucontainer, sieben Weidezäune mit einer Länge von jeweils 50 Metern gestohlen.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen unteren vierstelligen Betrag beziffert.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeistation Melsungen geführt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05661-7089-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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