Polizei Homberg

POL-HR: Trickbetrug beim Spendensammeln

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.06.2026:

Felsberg

Tatzeit: Mittwoch, 03.06.2026, 17:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag sprach ein bislang unbekannter Täter eine Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Zum Haintor" in Felsberg an. Nach bisherigen Erkenntnissen bat er um eine Spende für benachteiligte Menschen und gab an, kein Bargeld anzunehmen. Stattdessen bot er der Frau an, die Spende über ein von ihm mitgeführtes Kartenlesegerät zu tätigen. Die Geschädigte steckte daraufhin ihre Bankkarte in das Gerät und tätigte ihre Spende. Wenig später stellte sie fest, dass von ihrem Bankkonto unberechtigt 2000 Euro abgebucht worden waren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter vermutlich über das Kartenlesegerät an die Bankdaten der Geschädigten und veranlassten anschießend die unberechtigte Abbuchung.

Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt eine verdächtige männliche Person auf dem Gelände in Felsberg aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Homberg/Efze unter der Rufnummer 05681/774-0 zu melden.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

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