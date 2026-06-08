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Polizei Homberg

POL-HR: E-Bike in Fritzlar entwendet- Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.06.2026:

Fritzlar

Unbekannte Täter haben in Fritzlar ein hochwertiges E-Bike entwendet. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl am Freitag, 05.06.2026, in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 14:00 Uhr, in der Straße Am Hospital in Fritzlar. Das E-Bike war auf einem dortigen Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden.

Als die Geschädigte zu ihrem Rad zurückkehrte, stellte sie fest, dass das E-Bike entwendet worden war. Das Schloss befand sich noch am Abstellort und wies nach ersten Erkenntnissen Beschädigungen auf.

Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein graues Hollandrad der Marke Pegasus, Modell Premio EVO 10 Lite. Der geschätzte Wert des E-Bikes liegt bei etwa 2.000, - Euro.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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