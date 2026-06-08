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Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche an Schulen - Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.06.2026:

Melsungen

Gleich mehrere Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche ereigneten sich zwischen Freitag und Sonntag an Schulen in der Straße Schloth in Melsungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand prüfen die Ermittler mögliche Tatzusammenhänge.

Im Zeitraum von Freitag, 14:30 Uhr, bis Samstag, 12:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule in der Straße Schloth ein. Eine Lehrerein stellte am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr fest, dass eine Tür des Schulgebäudes offenstand und mehrere Schränke gewaltsam geöffnet worden waren. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zum Verwaltungsgebäude. Dort brachen sie zahlreiche Innentüren auf. Im weiteren Verlauf entwendeten sie unter anderem einen etwa 25 Kilogramm schweren Tresor, eine Bluetooth-Box, einen Beamer, Bargeld und eine Bankkarte.

Zu einer weiteren Tat kam es im Zeitraum von Samstag, 15:45 Uhr, bis Sonntag, 13:00 Uhr, an der Fuldatalschule in derselben Straße. Auch hier verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum Schulgebäude. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume im Inneren des Gebäudes nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie ein iPad entwendet.

Ebenfalls zwischen Samstag, 15:45 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr, kam es zudem zu einem versuchten Einbruch in die angrenzende Sporthalle der Schule. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster neben dem Haupteingang der Halle und gelangten so zunächst in das Gebäude. An einer angrenzenden Tür scheiterten sie jedoch trotz Hebelversuchen, sodass sie ohne Beute flüchteten.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Homberg geführt. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Taten wird geprüft, ob ein Zusammenhang besteht.

Die beiden betroffenen Schulen bleiben am heutigen Tag aufgrund polizeilicher Maßnahmen geschlossen.

Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen und kann bislang nicht abschließend beziffert werden. Nach einer ersten Einschätzung dürfte sich dieser im mittleren bis oberen vierstelligen Bereich bewegen.

Zeugen, die im Zeitraum von Freitag bis Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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