Polizei Homberg

POL-HR: Reifen von Audi entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.06.2026:

Wabern

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag in der Waldecker Straße in Wabern die Räder eines grauen Audi A3 entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 02:00 Uhr und 05:30 Uhr auf einem dortigen Parkplatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen bockten die Täter das Fahrzeug auf Pflastersteine auf und demontierten anschließend die Originalzubehörfelgen samt Reifen. Dann flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Fritzlar hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldecker Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05622-9966-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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