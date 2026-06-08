Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Willingshausen-Loshausen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.06.2026:

Willingshausen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie in den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es in Willingshausen Loshausen zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bereits gegen 01:00 Uhr in der Nacht zu Sonntag kam es in der Ransbacher Straße zu einem versuchten Einbruch in eine dortige Scheune. Der Geschädigte nahm verdächtige Geräusche wahr und stellte fest, dass unbekannte Personen von außen am verschlossenen Scheunentor rüttelten. Da sich dieses offensichtlich nicht öffnen ließ, flüchteten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich ebenfalls in der Ransbacher Straße, in der Zeit von Samstag, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 10:15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in den Kellerbereich eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurde Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Gegen 02:30 Uhr drangen unbekannte Täter in der Straße Am Storchennest über eine Kellertür in ein Wohnhaus ein. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter anschließend bis in das erste Obergeschoss des Hauses, wo eine Bewohnerin schlief. Diese bemerkte eine Person mit einer Taschenlampe und verständigte ihren Sohn, woraufhin die Täter flüchteten. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Gegen 06:55 Uhr kam es in der Kasseler Straße zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe an einem dort abgestellten grauen Ford Kuga ein und durchsuchten anschließend den Innenraum des Fahrzeugs. Hierbei wurde eine Tasche, in der sich ein Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarten sowie verschiedene Ausweispapiere der Geschädigten befand, entwendet. Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich geschätzt.

Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Fahrzeug kam es in der Berliner Straße zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr. Dort verschafften sich unbekannte Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand Zutritt zu einem geparkten Skoda Superb und durchsuchten den Innenraum. Aus der Mittelkonsole wurde ein Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarten sowie mehreren Ausweisdokumenten des Geschädigten entwendet. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen ebenfalls im unteren dreistelligen Bereich.

Die Ermittlungen in den vorliegenden Fällen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Aufgrund der zeitlichen sowie räumlichen Nähe der Taten kann ein Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hierzu bedarf es jedoch weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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