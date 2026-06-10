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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Keller eines Wohnhauses - Motorsägen und Gartengeräte entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.06.2026:

Homberg/Efze

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag, 08.06.2026, 21:25 Uhr, bis Dienstag, 09.06.2026, 06:10 Uhr, in den Keller eines Wohnhauses in der Marburger Straße im Homberger Stadtteil Lützelwig eingebrochen und haben Gartengeräte sowie Zubehör entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand begaben sich die unbekannten Täter auf das Grundstück und verschafften sich gewaltsam durch Durchtrennen eines Vorhängeschlosses Zutritt zu einem Keller mit separatem Zugang. Von dort entwendeten sie anschließend zwei Motorsägen, eine Motorsense sowie Benzin aus einem Rasenmäher.

Zudem nahmen die Täter zunächst zwei Kanister Motoröl, einen leeren Kanister und einen Bolzenschneider an sich. Diese Gegenstände wurden jedoch im Nahbereich des Tatortes zurückgelassen. Ob die Täter bei der Tatausführung gestört wurden oder aus anderen Gründen von einer Mitnahme absahen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000, - Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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