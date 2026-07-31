Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: "Einsatz verdient Respekt": Blaulichtfamilie lädt am 5. September zu großer Veranstaltung auf den Kasseler Königsplatz ein

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Kassel (ots)

Die Blaulichtfamilie lädt am Samstag, den 5. September 2026, von 12 bis 17 Uhr, zu einer großen Veranstaltung auf den Kasseler Königsplatz ein. Unter dem Motto "Respekt zeigen - Respekt erfahren: Begegnungen mit der Blaulichtfamilie" werden mehr als 120 Einsatzkräfte von 10 verschiedenen Organisationen wie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und Hilfsorganisationen mit dabei sein und auf dem Königsplatz ihre Berufe oder ehrenamtlichen Tätigkeiten vorstellen. Auch zahlreiche Einsatzfahrzeuge werden zu finden sein. Im Vordergrund stehen an diesem Tag die Begegnung von Einsatzkräften und Bürgerinnen und Bürgern, der Austausch und das Fördern des gegenseitigen Respekts - denn "Einsatz verdient Respekt".

Wer ist dabei?

- Polizeipräsidium Nordhessen - Bundespolizei - Zoll - Stadtpolizei Kassel - Feuerwehr Kassel - DLRG Kassel - ASB - Johanniter - Suchhundstaffel Kassel e.V. & Landkreis - Höhensicherung Nordhessen

Neben den Einsatzkräften, der Ausrüstung und den Einsatzfahrzeugen wird es verschiedene Aktionen und Vorführungen, beispielsweise der Dienst- oder Suchhunde, geben. Auch für Kinder wird es Spannendes zu erleben geben. Außerdem wird Kaffee und Kuchen zum Verkauf für den guten Zweck angeboten: Der Erlös wird als Spende an das Kinderpalliativteam "Kleine Riesen Nordhessen" übergeben.

Die Blaulichttfamilie freut sich auf Ihren Besuch! Wir sehen uns am 5. September auf dem Königsplatz!

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