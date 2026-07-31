Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ertappter E-Scooter-Dieb droht mit Eisenstange: Zeugen nahe Königsplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum heutigen Freitag in der Poststraße in der Kasseler Innenstadt einen E-Scooter gestohlen. Während er kurz nach Mitternacht gerade damit beschäftigt war, das Schloss des Rollers zu knacken, wurde er von dem 15-jährigen Fahrzeugbesitzer und zwei Begleiterinnen ertappt. Als sie ihn ansprachen, drohte er ihnen mit einer in der Hand gehaltenen Eisenstange Schläge an und machte sich mit dem Werkzeug weiter an dem Schloss zu schaffen. Bevor er mit dem E-Scooter in Richtung Lutherplatz flüchtete, hatte das Opfer noch versucht, den Dieb festzuhalten, wobei er ihm die Jacke auszog und diese vom Täter zurückgelassen wurde. Die Fahndung nach dem 20 bis 25 Jahre alten und ca. 1,90 Meter großen Mann mit dunkler Hautfarbe, der eine rote Hose und ein weißes T-Shirt trug, sowie dem E-Scooter im Wert von knapp 1.000 Euro, verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die die Tat nahe dem Königsplatz gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

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