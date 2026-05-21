Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Großkontrolle der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag (21.05.2026) führte die Polizeiinspektion Bad Dürkheim mit Unterstützung weiterer Kräfte aus der Polizeidirektion Neustadt integrative Verkehrskontrollen auf dem Parkplatz "Villa Rustica" auf der B271 in Wachenheim und auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim durch.

Hierbei wurde im Rahmen von stationären Kontrollen eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern, unabhängig des mitgeführten Fahrzeuges, kontrolliert.

Am Kontrolltag befanden sich geschulte Kräfte aus den Bereichen Schwerverkehr, illegale Veränderungen an Fahrzeugen (Tuning), sowie der Erkennung von durch Medikamente und Betäubungsmittel beeinflusste Fahrzeugführer vor Ort.

Alle Fahrzeugführer wurden auf ihre Fahrtüchtigkeit, als auch die notwendigen Erlaubnisse hin überprüft. Des Weiteren wurden die mitgeführten Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit in Augenschein genommen.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden zwei Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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