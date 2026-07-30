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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Dank schnellem Hinweis von Anwohnern: Mutmaßlicher Einbrecher im Vorderen Westen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Die wegen der derzeit hohen Temperaturen gekippten Fenster von Erdgeschosswohnungen wollte sich offenbar ein mutmaßlicher Einbrecher in der vergangenen Nacht im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen zunutze machen. Mehrere Anwohner der Kattenstraße hatten gegen 23:30 Uhr wegen des verdächtigen Mannes den Notruf 110 gewählt, da dieser augenscheinlich "ausbaldowerte", sich an Fensterbänken der Häuser hochzog und durch die gekippten Fenster in verschiedene Wohnungen hineinleuchtete. Dank der detaillierten Täterbeschreibung gelang den hinzugeeilten Beamten des Polizeireviers Mitte die Festnahme des Tatverdächtigen, der bei Erblicken der Streifen seelenruhig über den Bürgersteig schlenderte. Nach bisherigem Ermittlungsstand war es dem 26-Jährigen durch den schnellen Hinweis der Zeugen noch nicht gelungen, in eine Wohnung einzusteigen, denn eine Durchsuchung des Mannes förderte kein Diebesgut zutage. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige zuvor in der Kattenstraße mit seinem Handy in mehrere geparkte Autos hineingeleuchtet haben, um offenbar nach lohnenswerter Beute Ausschau zu halten, so ein weiterer Zeuge. Der 26-Jährige aus Kassel muss sich nun wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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