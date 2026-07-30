Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mazda-Fahrer flüchtet nach Unfall mit gestohlenen Kennzeichen zu Fuß: Zeugen am Altmarkt und in Bremer Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Einen erheblichen Schaden an einer Fußgängerampel am Altmarkt hat der bislang unbekannte Fahrer eines grauen Mazda 6 bei einem Unfall am gestrigen Mittwochabend angerichtet. Anschließend flüchtete der Mann mit dem erheblich beschädigten Pkw noch bis in die Bremer Straße, wo er das Auto zurückließ, nachdem er die Kennzeichen abgerissen und mitgenommen hatte. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem zu Fuß geflüchteten Fahrer, bei dem es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren, einem dunkleren Teint und einer normalen Statur handelt, verlief bislang ohne Erfolg. Wie die anschließenden Ermittlungen ergaben, waren die von ihm entfernten Kennzeichen erst im Verlauf des gestrigen Mittwochs im Rheinstahlring in Vellmar von einem geparkten VW gestohlen worden. Da der Fahrer bislang noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise.

Der Unfall hatte sich gegen 19:15 Uhr ereignet. Zeugen schilderten den aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte, dass ihnen der Mazda mit Kasseler Kennzeichen bereits zuvor auf der Weserstraße wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Beim Rechtsabbiegen in die Kurt-Schumacher-Straße kam der Pkw schließlich nach rechts von der Straße ab und überrollte die Fußgängerampel samt Mast, die dadurch komplett zerstört wurde. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Sachschaden wird hingegen auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Bei seiner Flucht in die Bremer Straße hinterließ der flüchtige Fahrer noch eine Ölspur, die von der Feuerwehr beseitigt werden musste. Den Mazda stellten die Polizisten sicher und ließen ihn für die Spurensicherung abschleppen. Ob das nicht zugelassene Fahrzeug ebenfalls aus einem Diebstahl stammt, ist bisher noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell