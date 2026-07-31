Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Nächtlicher Einbruch in Supermarkt: Stadtpolizisten stellen 20-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Auf frischer Tat ertappt wurden in der Nacht zum heutigen Freitag zwei Supermarkt-Einbrecher in der Kurt-Schumacher-Straße in Kassel, wobei einer von ihnen gestellt werden konnte. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Einbruch in das Geschäft gegen 3:15 Uhr ereignet. Eine zufällig vorbeikommende Streife der Stadtpolizei war zu dieser Zeit auf die beiden Männer aufmerksam geworden, die die Eingangstür mit mitgebrachtem Werkzeug aufbrachen. Als die Täter bemerkten, dass sie ertappt worden waren, ergriffen beide die Flucht. Einer von ihnen, ein 20-Jähriger, der auf einem E-Scooter davonfahren wollte, konnte jedoch von den Stadtpolizisten festgenommen werden. Die Fahndung nach seinem in Richtung Artilleriestraße geflüchteten Komplizen mit mehreren Polizeistreifen verlief leider ohne Erfolg. Bei einer Überprüfung des Elektrorollers stellte sich heraus, dass dieser gestohlen wurde und nicht versichert ist. Das Fahrzeug wurde wie auch die bei dem 20-Jährigen aufgefundenen Einbruchswerkzeuge sichergestellt. Der Festgenommene aus Gießen muss sich nun wegen Einbruchs, Hehlerei und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

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