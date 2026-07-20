Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter fährt nach Unfall weiter

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 34-Jährigen zu, der am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall mit seinem erheblich beschädigten Fahrzeug weitergefahren ist. Der 34-Jährige kam gegen 19.45 Uhr beim Befahren der Anschlussstelle Ravensburg-Nord von Weingarten kommend mit seinem Mercedes in der dortigen Kurve geradeaus von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen, kreuzte die gegenüberliegende Auffahrt und prallte gegen die Leitplanke. Zeugen konnten beobachten, wie der 34-Jährige im Anschluss auf der Auffahrt entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Ravensburg davonfuhr. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 34-Jährigen mit dem unfallbeschädigten Fahrzeug wenig später auf einem Parkplatz in der Bleicherstraße antreffen. Der 34-Jährige war deutlich alkoholisiert, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte er die Polizisten fortlaufend. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb er nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wird. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, der Schaden an der Schutzplanke und am Verkehrszeichen wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Verlorene Getränkekisten sorgen für Straßensperrung

Rund 100 Getränkekisten verloren hat ein Lkw-Fahrer einer lokalen Brauerei am Montagvormittag in der Weißenauer Straße auf Höhe eines Supermarktes. Der 61-jährige Fahrer hatte zuvor eine Lieferung abgeladen und wohl vergessen die seitliche Schließvorrichtung seines Lkws ordnungsgemäß zu sichern. Die herabfallenden Kästen fielen auf die Straße und beschädigten den Kühlergrill eines Pkw. Die Reinigung der Straße wurde durch Mitarbeiter des Betriebshofs Ravensburg übernommen. Für die Dauer der aufwendigen Aufräumarbeiten musste eine Streife des Polizeireviers Ravensburg die Fahrbahn teilweise komplett sperren.

Bad Waldsee

Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Mit fast 3,7 Promille ist am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein 67 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Haisterkirch und Hittisweiler gestürzt. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Dort musste er aufgrund seiner starken Alkoholisierung zudem eine Blutprobe abgeben. Auf den 67-Jährigen kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Amtzell

Aquaplaning führt zu Unfall mit vier Verletzten

Vier leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von über 40.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Samstag gegen 17.30 Uhr auf der A 96 gefordert. Ein 24-jähriger Tesla-Fahrer kam bei Starkregen aufgrund abgefahrener Reifen und nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen der Anschlussstelle Wangen-West und der Behelfsausfahrt Neuravensburg ins Schleudern. Dabei prallte er gegen den BMW eines 44-Jährigen, der ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Durch den Aufprall wurden der BMW in die rechte, der Tesla in die linke Schutzplanke abgewiesen. Während die Insassen im Tesla unverletzt blieben, zogen sich der 44-Jährige und seine drei Mitfahrer jeweils leichte Verletzungen zu, die von Rettungssanitätern vor Ort behandelt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro, der Sachschaden an den Leitplanken wird ebenfalls auf mehrere tausend Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Autobahn bis gegen 19.30 Uhr nur einspurig befahrbar.

Kißlegg

Ladendieb radelt mit weit über drei Promille weg

Gleich zwei Strafanzeigen kommen auf einen 43-Jährigen zu, der am Samstag zunächst beim Ladendiebstahl erwischt wurde und in der Folge betrunken mit seinem Fahrrad gefahren ist. Der 43-Jährige wurde zunächst kurz nach 16 Uhr von einem Angestellten in einem Supermarkt dabei ertappt, wie er eine Flasche Schnaps in seinen Rucksack steckte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Eine Streife des Polizeireviers Wangen rückte an und zeigte den deutlich alkoholisierten 43-Jährigen wegen Ladendiebstahls an. Als die Beamten wenig später vom Gelände des Supermarkts fuhren, trafen sie erneut auf den 43-Jährigen, der mit seinem Fahrrad wegradelte. Bei der anschließenden Kontrolle pustete der Mann rund 3,6 Promille, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Zu der Anzeige wegen Ladendiebstahls kommt nun eine weitere Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr hinzu.

Isny

Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neutrauchburg unterwegs, der es mutmaßlich auf Bargeld abgesehen hatte. Der Unbekannte öffnete an einem Geschäftsgebäude in der Schlossstraße ein gekipptes Fenster und gelangte so in das Gebäudeinnere. Dort versuchte er, eine Türe gewaltsam zu öffnen, was aber misslang. Auch in die Räumlichkeiten eines Gasthofs in unmittelbarer Nähe kletterte der Täter über ein gekipptes Fenster, durchsuchte mehrere Schränke und brach eine Schublade auf. Daraus entwendete er Bargeld und verließ die Gaststube über den Hinterausgang. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen der Einbrüche und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Bad Wurzach

Von Straße abgekommen - Fahrerin verletzt

Mittelschwere Verletzungen hat eine 51 Jahre alte Opel-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 16.30 Uhr erlitten. Die Frau war auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Molpertshaus und Rohr unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kam ihr Fahrzeug in einem Waldstück zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die 51-Jährige in ein Krankenhaus. An ihrem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Bad Wurzach

Reifen löst sich während Fahrt

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17 Uhr auf der B 465 ereignet hat. Während der Fahrt löste sich plötzlich das linke Vorderrad am Seat eines 56-Jährigen auf dessen Fahrt zwischen Unterschwarzach und Eggmannsried. Das Rad prallte gegen die Front eines entgegenkommenden Nissan, wurde abgewiesen und rollte gegen den BMW einer 46-Jährigen, die hinter dem Seat fuhr. Sowohl der Seat als auch der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

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