Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Warnung vor Taschendieben in Supermärkten

Celle, Hambühren, Hermannsburg (ots)

Am Dienstag, den 09.06.2026 ist es im Landkreis Celle zu mehreren Taschendiebstählen in Supermärkten gekommen. Gegen 09:30 Uhr wurde einer 76-Jährigen in einem Supermarkt in Hambühren die Geldbörse aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche gestohlen. Nur kurze Zeit später, gegen 10:15 Uhr, entwendeten Unbekannte ebenfalls die Geldbörse einer 58-Jährigen in Celle. Am selbigen Abend, gegen 18:30 Uhr in Hermannsburg, wurde die Geldbörse einer 46-Jährigen aus der über der Schulter getragenen Handtasche entwendet.

Häufig gehen die Täter bei den Taten gemeinschaftlich vor: die späteren Geschädigten werden durch eine Person in ein Gespräch verwickelt oder um Hilfe gebeten, während der zweite Täter die Ablenkung nutzt um unbemerkt die Taschen zu entwenden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Handtaschen nicht unbeaufsichtigt in Einkaufswagen zu lassen und Wertgegenstände immer verschlossen und körpernah zu tragen. Des Weiteren gilt bei Ansprache durch unbekannte Personen besonders aufmerksam zu sein. Befand sich in der Geldbörse auch die Bankkarte, sollte diese unverzüglich über den Sperrnotruf 116 116, die entsprechende Bank oder über die Banking-App gesperrt werden.

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