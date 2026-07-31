Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Einbruch in Restaurant in Wilhelmhöher Allee: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Freitag in ein Restaurant in der Wilhelmshöher Allee in Kassel, Ecke Fröbelstraße, eingebrochen. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hate ein Passant gegen 2:50 Uhr ein Piepsen aus dem Lokal gehört und daraufhin eine zerstörte Scheibe entdeckt, woraufhin er sofort den Notruf 110 wähle. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung konnte nicht mehr zur Festnahme der bereits geflüchteten Täter führen. Diese hatten zuvor mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen und waren dann in das Restaurant eingestiegen. Auf der Suche nach Wertsachen fanden sie eine leere Kasse vor, woraufhin die Einbrecher lediglich ein Trinkgeldglas mit rund 15 Euro Münzgeld erbeuteten. Deutlich höher als die Beute fällt der angerichtete Sachschaden mit rund 1.000 Euro aus. Das Geräusch der geöffneten Kasse hatte letztlich den Zeugen auf den Plan gerufen.

Wer in der vergangenen Nacht im Tatzeitraum, der zwischen 23:10 Uhr und 2:50 Uhr eingegrenzt werden kann, verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kasseler Kripo unter Tel. 0561-9100.

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