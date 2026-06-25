Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Angriff auf Fünfjährige im Nürnberger Hauptbahnhof

Nürnberg (ots)

Am Mittwochvormittag (24. Juni) hat ein Mann im Nürnberger Hauptbahnhof ein fünfjähriges Mädchen angegriffen und von ihrem Roller gestoßen. Die Bundespolizei ermittelt.

Gegen 10:05 Uhr informierte die Einsatzzentrale der DB Sicherheit die Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Nürnberg über eine Körperverletzung in der Osthalle des Nürnberger Hauptbahnhofs.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich ein Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter in der Osthalle aufhielt und dort mit ihrem Roller unterwegs war. Ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger kam dem Kind entgegen, packte es unvermittelt an den Hinterkopf und stieß es von seinem Roller. Dadurch stürzte das fünfjährige deutsche Mädchen und verletzte sich am rechten Oberarm. Es erlitt Schmerzen sowie eine Rötung. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte den Vorfall. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war nach Angaben der 37-jährigen deutschen Mutter nicht erforderlich.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige zeigte sich gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten uneinsichtig und aggressiv. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Im Zuge der weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass gegen den Beschuldigten zwei Fahndungsnotierungen von den Staatsanwaltschaften Landshut und München zur Aufenthaltsermittlung vorlagen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 49-Jährigen. Er wird am heutigen Donnerstag dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

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