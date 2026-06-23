Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Unter den Rock gefilmt
Zeugin dokumentiert Tatgeschehen mit Handy
München (ots)
Am Montagabend (22. Juni) soll ein 57-jähriger Mann im Regionalexpress 89 von Augsburg nach München heimlich Aufnahmen unter dem Rock einer 28-jährigen Münchnerin gefertigt haben. Eine Zeugin beobachtete die Tat, filmte den Vorfall und machte die Geschädigte darauf aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 28-Jährige gegen 18:15 Uhr im RE 89 auf der Fahrt nach München, als der 57-Jährige heimlich unter ihren Rock gefilmt haben soll. Eine Zeugin bemerkte das Verhalten des Mannes, dokumentierte den Vorfall mit ihrem Mobiltelefon und informierte die Geschädigte. Diese stellte den Tatverdächtigen daraufhin zur Rede und verlangte einen Identitätsnachweis. Der Mann entschuldigte sich, löschte die Aufnahmen auf seinem Mobiltelefon und zeigte der Geschädigten seinen US-amerikanischen Führerschein. Die 28-Jährige erstattete später bei der Bundespolizeiinspektion München Anzeige. Die Zeugin übermittelte ihr die von ihr gefertigten Videoaufnahmen, die nun als wichtiges Beweismittel in die Ermittlungen der Bundespolizei einfließen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen aufgenommen.
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