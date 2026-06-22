Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Seriendieb am Bahnhof Ansbach

Ansbach (ots)

Am Freitagabend (19. Juni) nahm die Bundespolizei nach einem Bürgerhinweis einen Mann am Bahnhof Ansbach fest. Er soll zuvor mehrere Diebstähle begangen haben. Gegen 21 Uhr informierte ein 16-jähriger Deutscher die Bundespolizei über eine verdächtige Person am Bahnhof Ansbach. Eine Streife der Bundespolizei traf den beschriebenen 26-jährigen ungarischen Staatsangehörigen am Bahnsteig 1 an und nahm ihn vorläufig fest. Der Mann führte drei E-Scooter sowie mutmaßliches Aufbruchswerkzeug mit sich, darunter eine elektrische Kettensäge. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Zudem hatte der 26-Jährige ein neuwertiges Mobiltelefon der Marke Samsung, zwei originalverpackte Lego-Sets und originalverpackte Kopfhörer der Marke JBL mit sich. Einer der E-Scooter war bereits zur Fahndung ausgeschrieben und wurde nach bisherigen Erkenntnissen am selben Vormittag im Stadtgebiet Ansbach entwendet. Der Mann führte kein Bargeld mit sich und konnte keine Eigentumsnachweise für die Gegenstände vorlegen. Der Wert der Beute wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

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