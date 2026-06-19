Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gemeinsamer Diebstahl im Hauptbahnhof Nürnberg - Bundespolizei nimmt zwei Tatverdächtige nach schneller Ortung fest

Nürnberg (ots)

Drei Männer sollen am Donnerstagvormittag (18. Juni) im Nürnberger Hauptbahnhof einem Aussteller die Bauchtasche entwendet haben. Dank der Ortung der darin befindlichen AirPods konnte die Bundespolizei zügig zwei Tatverdächtige im Stadtgebiet festnehmen.

Gegen 10:00 Uhr war der 31-jährige Deutsche an einem Informationsstand im Hauptbahnhof tätig. Seine Bauchtasche hatte er vorübergehend in einem Karton neben dem Stand abgelegt. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 53-Jähriger ungarischer Staatsangehöriger die Tasche aus dem Karton genommen haben. Ein 40-Jähriger slowakischer Staatsangehöriger sowie ein weiterer, bislang unbekannter Tatverdächtiger sollen die Tat abgesichert haben. Anschließend entfernte sich das Trio aus dem Bahnhof. Der Geschädigte reagierte umgehend und ortete seine AirPods. Mithilfe der Ortungsdaten konnte eine Streife der Bundespolizei die Tatverdächtigen im Nürnberger Stadtgebiet lokalisieren. Der 53-Jährige und der 40-Jährige wurden daraufhin festgenommen. Der dritte Tatverdächtige flüchtete. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die AirPods sowie das entwendete Bargeld bei dem Ungarn. Zudem führte er ein griffbereites Schweizer Taschenmesser bei sich. Das Messer wurde sichergestellt. Bei dem Slowaken stellten die Einsatzkräfte die entwendete EC-Karte des Geschädigten sowie eine geringe Menge Kokain sicher. Da beide Beschuldigten bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind, wird nun geprüft, ob die Voraussetzungen eines gewerbsmäßigen Bandendiebstahls vorliegen.

Bei der Überprüfung des 40-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls bestand. Beide Tatverdächtige wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen dauert an.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls sowie wegen Diebstahls mit Waffen ein. Darüber hinaus wird gegen den 40-jährigen Slowaken wegen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

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