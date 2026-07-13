Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Brand in einer Sporthalle: Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Zeugen in Fuldabrück gesucht

Kassel (ots)

Am Sonntag, den 12.07.26, gegen 18:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Sporthalle in der Obere Feldstraße in Fuldabrück gerufen. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten berichteten, war der Brand im rückwärtigen Bereich, an einer Notausgangstür, ausgebrochen. Das Feuer breitete sich über den kompletten hölzernen Hallenboden und in den angrenzenden Sportgeräteraum aus. Der Brand konnte im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 150.000 - 200.000 Euro.

Da die Brandursache noch unklar ist und eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, sich unter der Tel. 0561-9100 zu melden.

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