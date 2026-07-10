Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer: Polizei sucht nach Zeugen nahe Hafenbrücke

Kassel-Unterneustadt: (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer wurde am frühen Donnerstagabend in der Scharnhorststraße im Kasseler Stadtteil Unterneustadt bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete, sodass die Ermittler der Kasseler Polizei nun nach Zeugen suchen.

Der Motorradfahrer fuhr gegen 18:40 Uhr auf der zweispurige Scharnhorststraße von der Hafenbrücke kommend in Richtung der Dresdener Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Seinen Angaben nach habe ein Autofahrer auf der linken Spur neben ihm beabsichtigt den Fahrstreifen zu wechseln, ohne dabei nach rechts zu schauen. Ein Zusammenstoß mit dem Auto konnte nur dadurch verhindert werden, indem er stark abbremsen musste, so der Motorradfahrer. Dabei kam er zu Fall und das Krad kollidierte mit einem vorausfahrenden VW, welcher dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der verursachende Fahrer flüchtete von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige aus Kassel erlitt bei seinem Sturz glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Mercedes Kleinbus mit Kasseler Kennzeichen handeln. Nach Angaben der aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost beläuft sich der Schaden am Motorrad sowie an dem Auto auf jeweils rund 3.000 Euro. Das Krad war darüber hinaus nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/ 9100 zu melden.

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