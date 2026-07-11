Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Landkreis Schwalm-Eder, Malsfeld: Der vermisste 68-jährige Gheorghe F. ist wieder da.

Kassel (ots)

Der vermisste 68-jährige Gheorge F., welcher sich zur Zeit in Malsfeld aufhält, wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Die Medien werden gebeten, Lichtbilder des Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen.

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