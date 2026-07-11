Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Vermisster 63-jähriger Bernd F. wurde wohlbehalten aufgefunden

Kassel (ots)

Der vermisste 63-jährige Bernd F. aus Buxtehude (Niedersachsen) wurde wohlbehalten in Baunatal aufgefunden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Die Medien werden gebeten, Lichtbilder des Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen.

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