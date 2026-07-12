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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mutmaßlicher Einbruch in der Westvorstadt vereitelt

Weimar (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stellten Beamte der Polizeiinspektion Weimar am frühen Samstagmorgen gegen gegen 04:00 Uhr ein scheinbar herrenloses Pedelec vor einem Grundstück in der Westvorstadt fest. Der mutmaßliche Fahrzeugführer hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Hinterhof auf und sah sich dort auffällig um. Als der Mann die Polizeibeamten bemerkte, ergriff er die Flucht. Nach kurzer Nacheile konnte er jedoch gestellt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das von ihm genutzte Pedelec zuvor entwendet worden war. Zudem führte der 36-jährige Tatverdächtige eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein Einhandmesser mit sich. Aus welchem Grund sich der Mann auf dem Grundstück aufhielt, ist bislang unklar. Der Tatverdächtige äußerte sich hierzu nicht. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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