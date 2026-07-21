Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607060

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Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Montagabend, 20. Juli 2026, verunfallte auf dem S-Bahnhof-Parkplatz am Höhenweg in Erkrath ein grauer Citroën Xsara Picasso. Gegen 23 Uhr hörte ein aufmerksamer Zeuge einen lauten Knall, der von dem Parkplatz kam. Er alarmierte die Polizei, die vor Ort den verlassenen Citroën feststellte, mit dem zuvor eine Grünfläche, ein Randstein und ein Verkehrszeichen überfahren und beschädigt worden waren. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei ermittelt und schätzt den Schaden auf eine mittlere vierstellige Summe.

Am Montagmorgen, 20. Juli 2026, wurde der Polizei eine beschädigte Schutzplanke an der Metzkausener Straße in Erkrath gemeldet. Eine noch unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahre stieß im Kurvenbereich in Höhe der Mettmanner Straße in Fahrtrichtung Mettmann gegen die Planke und entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Aufgrund der Fahrzeugteile, die am Unfallort lagen, geht die Polizei davon aus, dass es sich um ein silbernes Fahrzeug gehandelt hat. Die Einsatzkräfte schätzen den Schaden an der Schutzplanke auf eine niedrige vierstellige Summe.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 17. Juli 2026, wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Solinger Straße in Langenfeld eine graue Mercedes C-Klasse beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte gegen 10:45 Uhr auf dem Parkplatz. Als er gegen 12:45 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine hohe dreistellige Summe.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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