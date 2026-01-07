Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Einbruch in Gebäude - Polizei sucht Zeugen

Wilsum (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 30.12.2025, gegen 14:00 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Uelsener Straße in Wilsum zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren des Gebäudes wurden weitere Türen sowie ein Fenster beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut erlangt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum geben können, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell