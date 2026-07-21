Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607059

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Mettmann / Haan / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

In der Nacht auf Dienstag, 21. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 1:40 Uhr in ein Sozialwerk an der Talstraße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und lösten dabei einen Alarm aus. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort, konnten aber trotz der Unterstützung eines Diensthundes keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Es wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Zeit von Freitag, 17. Juli 2026, gegen 13:20 Uhr, bis Montag, 20. Juli 2026, gegen 9 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Gesamtschule an der Walder Straße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und verwüsteten ein Büro. Es wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Freitag, 17. Juli 2026, gegen 18 Uhr, bis Montag, 20. Juli 2026, gegen 9 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Sozialkaufhaus an der Delitzscher Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten das Geschäft. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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