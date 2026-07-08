Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 10-jähriges Kind auf E-Scooter angefahren.

Lippe (ots)

In der Friedrich-Petri-Straße kam es am Dienstagmittag (07.07.2026) gegen 13.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kind, das trotz des jungen Alters schon auf einem E-Scooter unterwegs war. Die 31-Jährige aus Lage fuhr mit ihrem Fiat 500 langsam vorwärts aus einer Parklücke über den Gehweg auf die Straße ein und übersah dabei - augenscheinlich aufgrund einer eingeschränkten Sicht durch eine Hecke - eine 10-jährige E-Scooter-Fahrerin auf dem Gehweg. Das Mädchen erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und verblieb anschließend bei der Mutter, die ebenfalls vor Ort war.

Am E-Scooter waren keine Kennzeichen angebracht und er war nicht versichert. Da ihm offenbar wesentliche Voraussetzungen wie beispielsweise eine zweite Bremse fehlten, hätte er auch keine allgemeine Betriebserlaubnis erhalten. Weil die Erziehungsberechtigte als Halterin des Fahrzeugs zuließ, dass ihre erst 10 Jahre alte Tochter den E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr führte und dabei gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen wurde, erhielt sie eine Anzeige.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: Kinder-E-Scooter dürfen nicht im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Diese Modelle besitzen keine allgemeine Betriebserlaubnis, verfügen nicht über eine ausreichende Ausstattung und haben keinen Versicherungsschutz. Die Nutzung solcher Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr ist nicht erlaubt. Sie dürfen ausschließlich auf privatem Gelände verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://lippe.polizei.nrw/artikel/verbotene-kinder-e-scooter-was-eltern-und-jugendliche-wissen-muessen

Wer einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum nutzen möchte, muss mindestens 14 Jahre alt sein. Darüber hinaus muss das Fahrzeug Versicherungskennzeichen sowie eine allgemeine Betriebserlaubnis besitzen und mit zwei Bremsen, einer Beleuchtung und einer Klingel ausgestattet sein.

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