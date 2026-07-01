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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Kamp-Lintfort (ots)

Gestern (30.06.) verletzte sich gegen 16:45 Uhr eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Moerser Straße.

Die 64- jährige Kamp-Lintforterin beabsichtigte von der Kamperdickstraße nach links auf die Moerser Straße einzubiegen. Ein derzeit unbekannter Mann befuhr mit dem Rad die Moerser Straße vom Prinzenplatz kommend in Richtung Friedrichstraße.

Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Radfahrer, wobei sich die 64- Jährige leicht verletzte.

Der unbekannte Radfahrer hielt kurz an, setzte jedoch dann seine Fahrt weiter fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Beschrieben wird der Mann als ca. 50 Jahre alt, orangene Bekleidung, schwarze Kappe und Dreitagebart. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Rad mit kleineren, breiten Reifen.

Zeugen, die Angaben zum Radfahrer oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260630-1645

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
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Telefon: 0281 / 107-1055
Fax: 0281 / 107-1009
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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