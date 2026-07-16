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POL-ME: Wohnwagen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2607044

POL-ME: Wohnwagen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2607044
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Hilden (ots)

Am Mittwoch, 15. Juli 2026, haben bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter in Hilden einen Wohnwagen entwendet. Die Polizei hat den "Hobby de Luxe Easy" zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens.

Folgendes war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 12:40 Uhr stellte der Besitzer fest, dass sein 20 Jahre alter Wohnwagen nicht mehr auf dem Parkplatz in Höhe der Anschrift Marienweg 1 stand.

Da das Fahrzeug am Morgen noch um etwa 9 Uhr gesehen wurde, muss es am Vormittag entwendet worden sein. Der Wohnwagen hat eine Mettmanner Städtekennung (ME-) und hat blaue und graue Streifen an beiden Seiten. Zudem ist ein Fahrradträger am Heck angebracht.

Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt oder kann Angaben zum derzeitigen Standort des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898 - 6410 entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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