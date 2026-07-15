Polizei Mettmann

POL-ME: Verfolgungsfahrt führt zu zwei Wohnungsdurchsuchungen: Mehrere Verfahren eingeleitet - 2607040

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Hilden / Erkrath / Düsseldorf (ots)

Kräfte der Hildener Polizei haben am Dienstag (14. Juli 2026) nach einer Verfolgungsfahrt zwei Männer vorübergehend festgenommen. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte bei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen mutmaßliche Hehlerware, Bargeld sowie Drogen sicher.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:15 Uhr befuhr eine Streife der Hildener Wache die Hochdahler Straße in Richtung Hilden. Als die Streife an der Kreuzung der Hochdahler Straße mit der Hagdornstraße an einer roten Ampel verkehrsbedingt anhalten musste, wurde sie von einem weißen VW Golf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Linksabbiegerspur überholt. Kurz vor der Ampel scherte der Golf auf die Geradeausspur wieder nach rechts ein, ehe er seine Fahrt fortsetzte.

Die Polizisten verfolgten den mit zwei Personen besetzten Golf nun und gaben dem Fahrer entsprechende Anhaltesignale, auf welche dieser jedoch nicht reagierte. Vielmehr flüchtete der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Hildener Stadtgebiet, wobei er unter anderem durch den Gegenverkehr und über eine rote Ampel fuhr, ehe er schließlich seine Flucht auf der A 46 zunächst in Richtung Wuppertal fortsetzte. Hierbei fuhr er mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 180 bis 200 Stundenkilometern, ehe er die Autobahn an der Anschlussstelle Haan-Ost verließ und erneut über eine rote Ampel fuhr. Anschließend fuhr er dann auf die gegenüberliegende Spur in Richtung Düsseldorf erneut auf die A46 auf.

Die Einsatzkräfte folgten dem Golf weiter, bis dieser an der Anschlussstelle Düsseldorf-Zentrum / Universität die Autobahn verließ und versuchte, im innerstädtischen Verkehr der Polizei zu entkommen. Letztendlich gelang es den Beamten jedoch, den Fahrer auf Höhe der Straße "Erwin-Heerich-Tor" festzusetzen und anzuhalten.

Mit vorgehaltener Dienstwaffe sprachen die Beamten den Fahrer sowie seinen Beifahrer aus dem Auto. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 27-jährigen Deutsch-Libanesen aus Erkrath, bei dem Beifahrer um einen 19-jährigen Deutschen - ebenfalls aus Erkrath. Beide wurde vorübergehend festgenommen.

Im Auto stellten die Polizeibeamten eine geringe Menge Cannabis sowie mehrere Smartphones, Bargeld im Wert von knapp 6.000 Euro sowie zwei Säcke mit diversen nicht zugelassenen Arzneimitteln (Potenzmittel) sicher. Aufgrund der aufgefundenen Potenzmittel sowie der recht hohen Bargeldsumme im Auto ergab sich der Verdacht des illegalen Handels mit Arzneimitteln, weshalb die zuständige Staatsanwaltschaft die Durchsuchungen der Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Erkrath anordnete.

Während in der Wohnung des 19-jährigen Beifahrer lediglich geringe Mengen Cannabis sichergestellt wurden, entpuppte sich die Durchsuchung der Wohnung des Fahrers als echter "Volltreffer":

Hier stellten die Beamten nicht nur über 40.000 Euro Bargeld sicher, sondern auch fast 600 illegale Vapes, über 150 gefälschte Airpods, mehr als 110 Behälter mit Snus sowie diverse Tablets sicher. Auch der Führerschein des Deutsch-Libanesen konnte in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 27-Jährigen wurden gleich mehrere Verfahren eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden er und sein Beifahrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen gegen das Duo dauern noch an.

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