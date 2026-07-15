PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Allleinunfall: 16-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt - 2607038

POL-ME: Allleinunfall: 16-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt - 2607038
  • Bild-Infos
  • Download

Velbert (ots)

In Velbert-Neviges ist am Dienstagabend (14. Juli 2026) ein 16-jähriger Motorroller-Fahrer gestürzt. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20:30 Uhr fuhr der Velberter mit seinem Motorroller über die Donnenberger Straße. Hierbei verlor er auf Höhe der Hausnummer 294 aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle, geriet von der Fahrbahn und stürzte auf einem angrenzenden Feld zu Boden. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren