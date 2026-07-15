Polizei Mettmann

POL-ME: Allleinunfall: 16-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt - 2607038

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Velbert (ots)

In Velbert-Neviges ist am Dienstagabend (14. Juli 2026) ein 16-jähriger Motorroller-Fahrer gestürzt. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20:30 Uhr fuhr der Velberter mit seinem Motorroller über die Donnenberger Straße. Hierbei verlor er auf Höhe der Hausnummer 294 aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle, geriet von der Fahrbahn und stürzte auf einem angrenzenden Feld zu Boden. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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