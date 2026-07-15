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POL-ME: Polizei lädt zu öffentlichen Fahrrad-Codieraktionen ein - 2607039

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Wülfrath / Langenfeld (ots)

Mit zwei öffentlichen Fahrrad-Codieraktionen bietet die Polizei im August Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Fahrräder kennzeichnen zu lassen.

Die Termine im Überblick:

Mittwoch, 5. August 2026, von 11 bis 13 Uhr in Wülfrath, Am Rathaus, vor der Polizeiwache

Mittwoch, 12. August 2026, von 12 bis 14 Uhr, in Langenfeld, Baumberger Straße, auf dem Vereinsparkplatz des SSV Berghausen

Der Termin in Langenfeld richtet sich ausdrücklich auch an Bürgerinnen und Bürger aus Monheim am Rhein. Der Veranstaltungsort wurde bewusst so gewählt, dass er aus Langenfeld und Monheim am Rhein gleichermaßen gut erreichbar ist.

Für die Fahrradcodierung sollten Interessierte ihr Fahrrad, einen gültigen Lichtbildausweis sowie, sofern vorhanden, den Kaufbeleg oder andere Unterlagen zum Fahrrad mitbringen. Hilfreich für einen zügigen Ablauf ist es außerdem, wenn die Rahmennummer des Fahrrads bereits vorab lokalisiert wurde. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unabhängig von den öffentlichen Codieraktionen können Fahrräder nach vorheriger Terminabsprache auch bei der Kriminalprävention in der Polizeiwache Hilden gekennzeichnet werden. Einzeltermine können während der Bürozeiten telefonisch unter 02104 982-7777 vereinbart werden.

Bei den Codieraktionen kommt das System "BlockiT" zum Einsatz. Dabei wird am Fahrrad ein besonders widerstandsfähiger Sicherheitsaufkleber angebracht, der sich nur schwer entfernen lässt. Jedes codierte Fahrrad erhält eine individuelle Identifikationsnummer, die in einer Datenbank hinterlegt wird. Die Codierung kann auf potenzielle Diebe abschreckend wirken, da sich ein codiertes Fahrrad häufig schwerer weiterverkaufen lässt. Wird es aufgefunden, kann es anhand der hinterlegten Identifikationsnummer schnell seiner Eigentümerin oder seinem Eigentümer zugeordnet werden.

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