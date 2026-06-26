Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Tübingen

Tübingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag (25.06.2026) auf Freitag wurde ein 26-Jähriger am Hauptbahnhof Tübingen geschlagen und verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 23:30 Uhr am Bahnsteig 1 zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 47 Jahren.

Hierbei soll der Jüngere mehrfach auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend soll der Verdächtige dem Geschädigten mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Aufmerksame Zeugen erkannten das Geschehen und informierten die Bundespolizei über den Sachverhalt. Durch die eintreffenden Beamten konnten die beiden deutschen Staatsangehörigen noch am Tatort angetroffen werden. Der 47-Jährige, welcher sich durch die Tat offenbar leichte Verletzungen im Kopfbereich zuzog, lehnt im weiteren Verlauf die medizinische Behandlung durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst ab.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, wurde eingeleitet.

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