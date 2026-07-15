Polizei Mettmann

POL-ME: Ehepaar überfallen: Polizei ermittelt - 2607037

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Velbert-Neviges (ots)

In Velbert-Neviges hat am Dienstag (14. Juli 2026) ein Mann ein Ehepaar in seinem Haus an der Konrad-Adenauer-Straße überfallen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 16:20 Uhr machte ein Mann, der sich als Paketbote ausgab, eine 65-jährige Nevigeserin auf sich aufmerksam, indem er ihr von der Straße aus durch das Fenster zuwinkte. In der Annahme, ein Paket annehmen zu sollen, öffnete die Frau die Haustür. Hier wurde sie von dem Mann überrumpelt, angegriffen und in ihrem Haus zu Boden gestoßen.

Der 68-jährige Ehemann der Nevigeserin griff daraufhin ein, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Täter kam, der anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete.

Das Ehepaar alarmierte nun die Polizei, die sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter einleitete. Hierbei wurde auch ein Personenspürhund eingesetzt - doch leider konnte der Mann im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Zu ihm liegt die folgende Täterbeschreibung vor:

- männlich - etwa 1,70 Meter groß - 30 bis 40 Jahre alt - muskulöse Statur - südosteuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Haare - trug ein braunes T-Shirt mit einem orangenen sowie einem blau-grünen Streifen und eine kurze beigefarbene Hose

Glücklicherweise verblieb das Ehepaar laut eigener Aussage unverletzt und benötigte keine ärztliche Behandlung. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der von der Kriminalpolizei eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall möglicherweise beobachtet oder kennt eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft? Zudem richtet sich die Polizei auch gezielt an Anwohnerinnen und Anwohner der Konrad-Adenauer-Straße: Diese könnten möglicherweise Videoaufnahmen des Täters aufgezeichnet haben, die für die weiteren Ermittlungen hilfreich sein könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

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