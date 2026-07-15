Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607041

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Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Dienstagnachmittag (14. Juli 2026) kam es in Langenfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem E-Scooter-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der etwa 12 bis 13 Jahre alte E-Scooter-Fahrer gegen 14:30 Uhr auf der Solinger Straße in Höhe der Hausnummer 40 unterwegs. Beim Versuch, einen Fußgänger zu überholen, stieß er mit diesem zusammen. Der 31-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der junge E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Innenstadt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Fahrer wird als etwa 1,65 Meter groß beschrieben, trug dunkle Kleidung und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Identität des E-Scooter-Fahrers geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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