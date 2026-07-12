Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt - 2607029

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Velbert (ots)

Eine Motorradfahrerin aus Bochum ist bei einem Verkehrsunfall in Velbert schwer verletzt worden. Bei einem Abbiegevorgang kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Am Samstag, 11. Juli 2026, war eine 56-jährige Frau aus Bochum gegen 11.20 Uhr auf ihrem Motorrad der Marke BMW auf der Hefeler Straße in Velbert unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Bismarckstraße bog sie nach rechts in die Bismarckstraße in Richtung Schwanenstraße ab. Beim Abbiegevorgang verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und fuhr nach links auf eine Verkehrsinsel. Als sie versuchte, wieder zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, stürzte die Frau und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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