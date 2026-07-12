Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendlicher entzieht sich Polizeikontrolle - mehrere Unfälle mit gestohlenem Auto verursacht - 2607027

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Düseldorf/Haan (ots)

Aufgrund des örtlichen Bezugs zum Kreisgebiet teilen wir folgende Pressemittelung der Polizei Düsseldorf:

"Samstag, 11. Juli 2026, 12:57 Uhr

Heute Nachmittag kam es auf der A 46 im Bereich der Anschlussstelle Erkrath und im weiteren Verlauf auf Haaner Stadtgebiet zu einer Verfolgungsfahrt. Ein Jugendlicher war mit zwei weiteren Insassen mit einem als gestohlen gemeldeten Pkw unterwegs. Der Fahrer verursachte auf seiner Flucht mehrere Verkehrsunfälle. Schließlich kam das Fluchtfahrzeug auf Haaner Stadtgebiet aufgrund einer Kollision zum Stehen. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß, konnten Beamte die drei Jugendliche stellen.

Zwei von ihnen mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Die Personen im Alter von 16,17 und 17 Jahren sind polizeilich mehrfach in Erscheinung getreten. Nach aktuellem Kenntnisstand war das Fluchtfahrzeug heute bereits zweifach, einmal im Bereich Leverkusen und einmal im Stadtgebiet Düsseldorf, in Verkehrsunfälle und Verfolgungsfahrten verwickelt. Die Ermittlungen dauern an.

Eine Streifenbesatzung der Düsseldorf Polizei war auf der A 46 unterwegs, als den Beamten im Bereich der Anschlussstelle Erkrath ein Pkw (Seat) auffiel, dessen Fahrer sich offensichtlich als Ziel polizeilicher Maßnahmen wähnte und unmittelbar eine fluchttypische Fahrweise zeigte. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung des verdächtigen Fahrzeugs auf. Der Fahrzeugführer verließ die die A 46 an der AS Haan-West und setzte seine Flucht auf Haaner Stadtgebiet fort. Der Fahrer prallte kurze Zeit später gegen einen geparkten Pkw. Alle drei Insassen flüchteten, wobei sie im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen, unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, gestellt werden konnten.

Zwei der drei Fahrzeuginsassen, ein 16-jähriger Syrer und ein 17-jähriger Marokkaner wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und Kliniken zugeführt. Der dritte Insasse, mutmaßlich der Fahrzeugführer, ein 17-jähriger Syrer, verblieb unverletzt. Alle Insassen sind polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Das Fahrzeug liegt als gestohlen ein.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme meldeten sich zwei Verkehrsteilnehmer bei der Leitstelle der Polizei Mettmann und gaben an, aufgrund des flüchtenden Fahrzeugs in Verkehrsunfälle verwickelt worden zu sein. Dabei entstand jeweils leichter Sachschaden. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Beteiligungen an Verfolgungsfahrten dauern an.

Kyn

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an: Polizei Düsseldorf Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008 https://duesseldorf.polizei.nrw.de"

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