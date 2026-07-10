Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet

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Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallflucht:

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstagvormittag, 9. Juli 2026, wurde eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin im Stadtteil Baumberg leicht verletzt. Die 17-Jährige befuhr gegen 11:50 Uhr die Berghausener Straße aus Richtung Langenfeld kommend. In Höhe der Einmündung zur Wiener-Neustädter-Straße wechselte sie auf den Fußgängerweg und überquerte auf der Fußgängerfurt bei Grünlicht die Wiener-Neustädter-Straße, um die Fahrt in Richtung Baumberger Chaussee fortzusetzen. Nach eigenen Angaben wurde sie auf der Fußgängerfurt von einem Auto touchiert, das zu diesem Zeitpunkt von der Wiener-Neustädter-Straße nach links auf die Berghausener Straße Richtung Langenfeld abbog. Die 17-Jährige setzte ihre Fahrt fort und bemerkte erst im Anschluss, dass sie leicht verletzt war. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Autos hatte sich von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung entfernt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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