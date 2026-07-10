Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter zeigt sich in schamverletzender Weise - 2607023

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Haan (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Donnerstag, 9. Juli 2026, in schamverletzender Weise vor einer Spaziergängerin in Haan gezeigt. Die Polizei ermittelt und ist auf der Suche nach Hinweisen von Zeuginnen oder Zeugen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:15 Uhr war eine Haanerin mit ihrem Hund auf einem Feldweg zwischen der Gruitener Straße und der Elberfelder Straße im Bereich der Autobahn 46 spazieren. Auf Höhe des dortigen Strommastes sah sie einen nackten Mann, der sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte.

Den Unbekannten kann sie wie folgt beschreiben:

- circa 30 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - kurze, schwarze Haare - gepflegtes Erscheinungsbild - nahtlos gebräunte Haut - hatte ein Handy in der Hand

Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Erfolg. Die Polizei bittet daher um Hinweise: Wer hat den Mann ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Die Wache in Haan ist jederzeit unter der Nummer 02129 9328-6480.

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