Polizei Mettmann

POL-ME: Aufmerksamer Zeuge verhindert Kettentrick - 2607022

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Hilden (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine 74-Jährige am Donnerstagnachmittag, 9. Juli 2026, in Hilden kein Opfer des sogenannten "Kettentricks" wurde. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor der neuen Betrugsmasche zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr hielt sich eine 74-Jährige an der Bushaltestelle "Frans-Hals-Weg" an der Walder Straße auf, als ein Auto neben ihr hielt. Eine Frau stieg aus und gab an, der Seniorin Schmuck schenken zu wollen. Ungefragt umarmte sie die Frau und legte ihr Modeschmuck um. Hierbei stahl sie unbemerkt den Goldschmuck der 74-Jährigen.

Diese Tat beobachtete ein 39-Jähriger, der zufällig an der Bushaltestelle vorbeifuhr. Couragiert stoppte er sein Auto und sprach die Betrügerin an, die unmittelbar mit einem wartenden grauen Audi mit Essener Städtekennung in Richtung Hildener Innenstadt floh.

Auf der Flucht ließen die Betrügerinnen und Betrüger den zuvor gestohlenen Goldschmuck der 74-Jährigen zurück.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten das Fluchtauto trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Die Betrügerin kann lediglich als circa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß und von korpulenter Statur beschrieben werden. Sie trug ein Kopftuch und einen Rock und hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Der Fahrer des grauen Audi soll kurze schwarze Haare gehabt haben, die weibliche Mitfahrerin kann nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat die Tat an der Walder Straße beobachtet und kann sonstige Angaben tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Fremde sich Ihnen auf der Straße körperlich nähern. Stehen Sie, zur Not auch energisch, für Ihren persönlichen Raum ein. Suchen Sie zudem offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Personen an oder rufen Sie um Hilfe. Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl die Polizei über den Notruf 110 und geben Sie relevante Details (Aussehen, Fluchtrichtung) weiter, um der Polizei die Möglichkeit einer schnellen Fahndung zu eröffnen.

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