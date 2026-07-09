Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607020

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin hat am Dienstag, 7. Juli 2026, zwischen 8:20 Uhr und 13:45 Uhr ein Kleinkraftauto erheblich beschädigt, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum auf einer Parkfläche an der Oststraße auf Höhe der Hausnummer 72 abgestellt worden. Dort muss es zu einem erheblichen Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrzeug gekommen sein, da das Kleinkraftauto mehrere Meter verschoben, erheblich deformiert sowie ein Rad abgerissen wurde. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell