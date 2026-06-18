POL-LIP: Lage-Heiden. Einbruch in Wohnhaus.
Lippe (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (16./17.06.2026) in ein Wohnhaus am Niedernkamp ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Balkontür. Im Inneren des Gebäudes beschädigten sie eine weitere Tür und durchsuchten die Zimmer. Ob Diebesgut entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
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