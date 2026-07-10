Polizei Mettmann

POL-ME: Unfallverursacher flüchtet - Radfahrer schwer verletzt - 2607021

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Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 9. Juli 2026, wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ratingen schwer verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, konnte aber dank der genauen Angaben einer Zeugin kurze Zeit später von der Polizei ermittelt werden.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:15 Uhr war ein 65-jähriger Mülheimer auf seinem Rennrad auf der Krummenweger Straße aus Richtung Allwetterbad kommend unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 16 wurde er Zeugenangaben zufolge von einem hinter ihm fahrenden BMW bedrängt. Der Fahrer soll mehrfach gehupt und den 65-Jährigen anschließend überholt haben. Nach dem Überholvorgang habe er knapp vor dem Radfahrer eingeschert und stark abgebremst. Der Mülheimer musste daher selbst stark abbremsen, verlor hierbei das Gleichgewicht und stürzte. Ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, entfernte sich der BMW-Fahrer vom Unfallort.

Mehrere Zeuginnen und Zeugen versorgten den 65-Jährigen, der durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dank der exakten Angaben einer Zeugin konnte der Fahrer des BMW, ein 44-Jähriger Deutscher aus Ratingen, schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, der sich mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden zeigte. Das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art wurde ihm untersagt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

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