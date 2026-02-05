Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Böller während Pause geworfen

Ludwigshafen (ots)

Am 05.02.2026, gegen 10:10 Uhr, zündete ein 13-Jähriger in einer Pause auf dem Schulhof der Karolina-Burger-Realschule-plus einen Knallkörper. Während der Pause waren Polizeikräfte auf der anderen Seite des Schulhofs. Diese konnten den Schüler direkt als Verantwortlichen identifizieren. Der 13-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigten überstellt. Die Polizeikräfte führten mit ihm eine Gefährderansprache durch. Weitere Böller hatte das Kind nicht bei sich. Um welche Art von Knallkörper es sich genau gehandelt hat und woher das Kind diese erhalten hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Zwei Schüler klagten nach dem Knall über Ohrenschmerzen. Sie wurden ebenfalls in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell