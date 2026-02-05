Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026), gegen 19 Uhr, war ein 45-jähriger Autofahrer auf der Bahnhofstraße unterwegs und bog an der Kreuzung zur Rheinuferstraße nach links auf diese ab. Hierbei missachtete er den Vorrang zweier 53- und 66-jährigen Fußgängerinnen, die die Rheinuferstraße querten. Der Autofahrer erfasste die 53-Jährige mit seinem Fahrzeug, wodurch beide Frauen stürzten. Die 66-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

