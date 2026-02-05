PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026), gegen 19 Uhr, war ein 45-jähriger Autofahrer auf der Bahnhofstraße unterwegs und bog an der Kreuzung zur Rheinuferstraße nach links auf diese ab. Hierbei missachtete er den Vorrang zweier 53- und 66-jährigen Fußgängerinnen, die die Rheinuferstraße querten. Der Autofahrer erfasste die 53-Jährige mit seinem Fahrzeug, wodurch beide Frauen stürzten. Die 66-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

