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POL-ME: Polizei nimmt 36-Jährigen fest - Ratingen

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Ratingen (ots)

Am Samstag, 11. Juli 2026, gab es einen größeren Polizeieinsatz in Ratingen-West. Ein 36-jähriger Mann war mit einer Waffe auf einem Balkon gesichtet worden. Spezialkräfte der Polizei konnten den Mann schnell festnehmen. Er wurde dabei leicht verletzt. Bei der vermeintlich echt aussehenden Waffe, handelte es sich um eine Softair-Pistole.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, da sich ein Mann auf dem Balkon eines Wohnhauses an der Breslauer Straße mit einer vermeintlich echt aussehenden Waffe aufhielt.

Dank des schnellen Einsatzes von Spezialkräften der Polizei konnte der Mann, ein polizeibekannter 36-jähriger Deutsch-Grieche, in seiner Wohnung festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde er leicht verletzt. Letztendlich handelte es sich bei der aufgefundenen Waffe um eine Softair-Pistole. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, sowie eine Einweisung nach Psychisch-Kranken-Gesetz geprüft.

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