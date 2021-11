POL-ME: Sehr schnelle Festnahme nach Fahrzeugdiebstahl - Heiligenhaus / Velbert - 2111147

Polizei Mettmann

Nach einem zunächst geglückten Fahrzeugdiebstahl, am nächtlich frühen Freitagmorgen des 26.11.2021, gegen 00.20 Uhr, an der Pestalozzistraße in Heiligenhaus, konnte die Velberter Polizei das gestohlene Fahrzeug und den Fahrzeugdieb nur wenige Minuten später, knapp sechs Kilometer entfernt, an der Paracelsusstraße in Velbert antreffen und festnehmen, weil der Diebstahl des etwa 95.000,- Euro wertvollen Range Rovers sehr schnell bemerkt und gleich gemeldet worden war, wobei ein fahrzeugeigenes GPS-Sicherheitssystem den Standort des gestohlenen Wagens meldete.

Dies war geschehen:

Als der 19-jährige Sohn eines Heiligenhauser SUV-Besitzers am frühen nächtlichen Freitagmorgen des 26.11.2021, gegen 00.20 Uhr zu Fuß nach Hause zurückkehrte, kam ihm, nicht weit vom gemeinsamen Wohnort entfernt, der schwarze Range Rover Vogue des Vaters entgegen. Deshalb war die Überraschung groß, als der junge Mann den Vater nur wenige Augenblicke später zu Hause antraf. Sehr schnell stellte sich so heraus, dass der gerade erst zum Tageswechsel vor einer Grundschule an der Pestalozzistraße verschlossen geparkte SUV offenbar aktuell gestohlen worden war und von einem fremden Fahrer geführt wurde.

Unverzüglich wurde die örtliche Polizei alarmiert. Gleichzeitig erhielt der Geschädigte die Nachricht einer APP auf sein Handy, dass der Rover wahrscheinlich gerade gestohlen wurde. Unmittelbar darauf meldete sich die Service-Hotline des Fahrzeugherstellers, welche dem Heiligenhauser telefonisch den jeweils aktuellen Standort seines Fahrzeugs melden konnte.

Schon um 00.37 Uhr gelang es der Velberter Polizei mit diesen wertvollen Angaben den gesuchten Range Rover auf der Paracelsusstraße in Velbert, auf einem Parkstreifen in Höhe Hufelandstraße, mit laufendem Motor anzutreffen. Auf dem Fahrersitz saß ein 31-jähriger Mann. Dieser verließ das Fahrzeug und versuchte zu Fuß davonzugehen, sofort als er die nahende Polizei erkannte. Der Mann, der weiße Einmal-Handschuhe an den Händen trug, konnte jedoch von den Einsatzkräften sofort gestoppt und widerstandslos festgenommen werden. Zur Herkunft des Range Rovers machte er bei seiner Festnahme keine Angaben. Er wurde der Kriminalpolizei übergeben, der Range Rover zur kriminalistischen Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Schon bei den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen stellte sich schnell heraus, dass der in Deutschland wohnsitzlose Festgenommene aus Litauen der hiesigen Polizei kein Unbekannter ist. Unter seinen festgestellten Personalien fanden sich im polizeilichen Auskunftssystem nicht nur schon über 140 bekannte strafrechtliche Vorgänge und Haftdaten von 2017 bis 2019, sondern auch zwei aktuell offene Haftbefehle aus Frankfurt und Dortmund.

Zur Verkündung der bereits bestehenden Haftbefehle wird der 31-jährige Beschuldigte, der in der Vergangenheit schon mehrfachst wegen diversen Betrugsdelikten, Hehlerei, Urkundenfälschung sowie Banden-, Laden- und Fahrzeugdiebstahl auffiel, noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Hierbei wird natürlich auch der aktuelle Fahrzeugdiebstahl Gegenstand weiterer Entscheidungen sein.

