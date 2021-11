Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt drei mutmaßliche Einbrecher fest - Velbert - 2111148

Am frühen Freitagmorgen (26. November 2021) gegen 2.45 Uhr konnte die Polizei dank einer aufmerksamen Zeugin drei Männer bei einem Einbruchversuch in eine Tankstelle an der Bonsfelder Straße in Velbert-Nierenhof festnehmen.

Das war geschehen:

Gegen 2.45 Uhr hörte eine aufmerksame Zeugin ein lautes Poltern aus Richtung der Tankstelle und beobachtete anschließend drei Männer, die versuchten, in die Tankstelle einzubrechen. Da dies offensichtlich nicht gelang, flüchteten die Tatverdächtigen in einem älteren Mercedes. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten einen Wagen mit drei Insassen, auf die die Beschreibung der Zeugin passte, im Bereich Bonsfelder Straße/Nierenhofer Straße feststellen und anhalten.

Da die drei Männer auch nach mehrfacher Aufforderung nicht aus dem Auto stiegen, mussten sie von den Polizistinnen und Polizisten aus dem Auto gezogen und fixiert werden. Die Tatverdächtigen aus Essen im Alter von 28, 27 und 18 Jahren wurden festgenommen und zur Wache nach Mettmann gebracht. Im Fahrzeug der Tatverdächtigen fanden die Beamtinnen und Beamten zudem zwei Reisepässe, die nicht den drei Männern gehörten. An der Verglasung der Tankstelle entstand durch den Einbruchversuch ein geringer Sachschaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

